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Индикаторы

AMACD - индикатор для MetaTrader 5

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1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2207
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Индикатор отображает MACD, рассчитанный на скользящих средних AMA.

Имеет восемь настраиваемых параметров:

  • Period of the Fast AMA - период быстрой AMA;
  • Fast EMA of the Fast AMA - период быстрой EMA в настройках быстрой AMA;
  • Slow EMA of the Fast AMA - период медленной EMA в настройках быстрой AMA;
  • Period of the Slow AMA - период медленной AMA;
  • Fast EMA of the Slow AMA - период быстрой EMA в настройках медленной AMA;
  • Slow EMA of the Slow AMA - период медленной EMA в настройках медленной AMA;
  • The signal line period - период сигнальной линии AMACD;
  • Applied price - цена расчета AMACD.

Рис.1 AMACD H1

Рис.2 AMACD M15

Asymmetric Trend Pressure Asymmetric Trend Pressure

Индикатор Asymmetric Trend Pressure показывает линию направления и силы тренда. Дополнительно может показывать бычью и медвежьи составляющие тренда.

Advance Trend Pressure Advance Trend Pressure

Осциллятор Advance Trend Pressure показывает линию направления и силы тренда. Дополнительно может показывать бычью и медвежьи составляющие тренда.

Wilson Relative Price Channel Wilson Relative Price Channel

Wilson Relative Price Channel - относительный ценовой канал Вильсона.

Polynomial Regression Polynomial Regression

Канал полиномиальной регрессии.