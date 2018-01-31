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AMACD - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает MACD, рассчитанный на скользящих средних AMA.
Имеет восемь настраиваемых параметров:
- Period of the Fast AMA - период быстрой AMA;
- Fast EMA of the Fast AMA - период быстрой EMA в настройках быстрой AMA;
- Slow EMA of the Fast AMA - период медленной EMA в настройках быстрой AMA;
- Period of the Slow AMA - период медленной AMA;
- Fast EMA of the Slow AMA - период быстрой EMA в настройках медленной AMA;
- Slow EMA of the Slow AMA - период медленной EMA в настройках медленной AMA;
- The signal line period - период сигнальной линии AMACD;
- Applied price - цена расчета AMACD.
Рис.1 AMACD H1
Рис.2 AMACD M15
Asymmetric Trend Pressure
Индикатор Asymmetric Trend Pressure показывает линию направления и силы тренда. Дополнительно может показывать бычью и медвежьи составляющие тренда.Advance Trend Pressure
Осциллятор Advance Trend Pressure показывает линию направления и силы тренда. Дополнительно может показывать бычью и медвежьи составляющие тренда.
Wilson Relative Price Channel
Wilson Relative Price Channel - относительный ценовой канал Вильсона.Polynomial Regression
Канал полиномиальной регрессии.