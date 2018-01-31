Индикатор Asymmetric Trend Pressure показывает линию направления и силы тренда. Дополнительно может показывать бычью и медвежьи составляющие тренда.

Осциллятор Advance Trend Pressure показывает линию направления и силы тренда. Дополнительно может показывать бычью и медвежьи составляющие тренда.