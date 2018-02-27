请观看如何免费下载自动交易
尽管它看起来像个搞笑的名字，它并不是这样的。
"HOPS" 和 "LOPS" 的意思是前一个交易时段的最高价和前一个交易时段的最低价，它是一种支撑/阻力或者一种轴点类的指标。这个版本支持任何 MetaTrader 5 所支持的时段 (哪怕是显示了较低时段的轴点，低价和高价)。
- 使用它作为任何之前时段的最高价/最低价指标 (主要用于可能的突破).
- 如果您在同一个图表中使用了多个实例，就要把指标的唯一ID设为唯一值 - 通过这种方法您才可以在相同图表中拥有多个实例。
