尽管它看起来像个搞笑的名字，它并不是这样的。

"HOPS" 和 "LOPS" 的意思是前一个交易时段的最高价和前一个交易时段的最低价，它是一种支撑/阻力或者一种轴点类的指标。这个版本支持任何 MetaTrader 5 所支持的时段 (哪怕是显示了较低时段的轴点，低价和高价)。





