Você está vendo não apenas um nome engraçado, mas, sim, um indicador útil.



As abreviaturas "HOPS" e "LOPS" representam o máximo e mínimo da sessão anterior. Assim, este indicador se refere a indicadores de suporte/resistência ou ponto de reversão. Esta versão funciona em qualquer timeframe suportado pela plataforma MetaTrader 5.





Recomendações

Use o indicador para encontrar máximos/mínimos de qualquer sessão anterior (a fim de identificar possíveis rompimento).

Você pode usar várias instâncias do indicador num único gráfico, para fazer isso, você deve atribuir a cada instância um valor de ID exclusivo.



