Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
HOPS and LOPS - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1526
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Você está vendo não apenas um nome engraçado, mas, sim, um indicador útil.
As abreviaturas "HOPS" e "LOPS" representam o máximo e mínimo da sessão anterior. Assim, este indicador se refere a indicadores de suporte/resistência ou ponto de reversão. Esta versão funciona em qualquer timeframe suportado pela plataforma MetaTrader 5.
Recomendações
- Use o indicador para encontrar máximos/mínimos de qualquer sessão anterior (a fim de identificar possíveis rompimento).
- Você pode usar várias instâncias do indicador num único gráfico, para fazer isso, você deve atribuir a cada instância um valor de ID exclusivo.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/19881
O indicador Asymmetric Trend Pressure mostra a direção e força da linha de tendência. Adicionalmente, pode exibir componentes otimistas e pessimistas de tendência.Advance Trend Pressure
O oscilador Advance Trend Pressure mostra a direção e força da linha de tendência. Adicionalmente, pode exibir componentes otimistas e pessimistas de tendência.
MACD clássico com base no Adaptive Moving Average.Wilson Relative Price Channel
Wilson Relative Price Channel - canal de preço relativo de Wilson.