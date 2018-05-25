CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

HOPS and LOPS - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1526
Avaliação:
(20)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Você está vendo não apenas um nome engraçado, mas, sim, um indicador útil.

As abreviaturas "HOPS" e "LOPS" representam o máximo e mínimo da sessão anterior. Assim, este indicador se refere a indicadores de suporte/resistência ou ponto de reversão. Esta versão funciona em qualquer timeframe suportado pela plataforma MetaTrader 5.


Recomendações

  • Use o indicador para encontrar máximos/mínimos de qualquer sessão anterior (a fim de identificar possíveis rompimento).
  • Você pode usar várias instâncias do indicador num único gráfico, para fazer isso, você deve atribuir a cada instância um valor de ID exclusivo.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/19881

Asymmetric Trend Pressure Asymmetric Trend Pressure

O indicador Asymmetric Trend Pressure mostra a direção e força da linha de tendência. Adicionalmente, pode exibir componentes otimistas e pessimistas de tendência.

Advance Trend Pressure Advance Trend Pressure

O oscilador Advance Trend Pressure mostra a direção e força da linha de tendência. Adicionalmente, pode exibir componentes otimistas e pessimistas de tendência.

AMACD AMACD

MACD clássico com base no Adaptive Moving Average.

Wilson Relative Price Channel Wilson Relative Price Channel

Wilson Relative Price Channel - canal de preço relativo de Wilson.