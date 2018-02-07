Перед вами — не просто смешное название, а полезный индикатор.



Аббревиатуры "HOPS" и "LOPS" означают максимум и минимум предыдущей сессии. Таким образом, этот индикатор относится к индикаторам поддержки/сопротивления или точки разворота. Эта версия работает на любом таймфрейме, который поддерживается платформой MetaTrader 5.





Рекомендации