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HOPS and LOPS - индикатор для MetaTrader 5
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Перед вами — не просто смешное название, а полезный индикатор.
Аббревиатуры "HOPS" и "LOPS" означают максимум и минимум предыдущей сессии. Таким образом, этот индикатор относится к индикаторам поддержки/сопротивления или точки разворота. Эта версия работает на любом таймфрейме, который поддерживается платформой MetaTrader 5.
Рекомендации
- Используйте индикатор для поиска максимумов/минимумов любой предыдущей сессии (для идентификации возможных пробоев).
- Можно использовать несколько экземпляров индикатора на одном графике — для этого необходимо каждому экземпляру назначать уникальное значение ID.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19881
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