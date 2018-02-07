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Индикаторы

HOPS and LOPS - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2239
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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Перед вами — не просто смешное название, а полезный индикатор.

Аббревиатуры "HOPS" и "LOPS" означают максимум и минимум предыдущей сессии. Таким образом, этот индикатор относится к индикаторам поддержки/сопротивления или точки разворота. Эта версия работает на любом таймфрейме, который поддерживается платформой MetaTrader 5.


Рекомендации

  • Используйте индикатор для поиска максимумов/минимумов любой предыдущей сессии (для идентификации возможных пробоев).
  • Можно использовать несколько экземпляров индикатора на одном графике — для этого необходимо каждому экземпляру назначать уникальное значение ID.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19881

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