無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
HOPSとLOPS - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 722
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
面白い名前のように思えますが、そうではありません。
"HOPS"と "LOPS"は前のセッションの高値安値を表します。したがって、これは一種の支持/抵抗やピボットタイプの指標です。このバージョンでは、MetaTrader 5でサポートされている時間枠（短めの時間枠セッションピボット、安値、高値を表示する場合も含む）をサポートしています。
推奨事項
- 以前のセッションの高/安値指標として使用します（主にブレークアウトのために）。
- 同じチャートで複数のインスタンスを使用する場合は、指標のIDを一意の値に設定します。これによって、同じチャート複数のインスタンスを含めることができます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/19881
Asymmetric Trend Pressure
Asymmetric Trend Pressure指標は、トレンド方向と強度線を示し、さらに、トレンドの強気と弱気の要素を示すことができます。Advance Trend Pressure
Advance Trend Pressureオシレータは、トレンド方向と強度線を示し、さらに、トレンドの強気と弱気の要素を示すことができます。
AMACD
適応移動平均に基づく古典的MACDWRPC（Wilson Relative Price Channel）
WRPC（Wilson Relative Price Channel）です。