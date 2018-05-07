コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

HOPSとLOPS - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
722
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

面白い名前のように思えますが、そうではありません。

"HOPS"と "LOPS"は前のセッションの高値安値を表します。したがって、これは一種の支持/抵抗やピボットタイプの指標です。このバージョンでは、MetaTrader 5でサポートされている時間枠（短めの時間枠セッションピボット、安値、高値を表示する場合も含む）をサポートしています。


推奨事項

  • 以前のセッションの高/安値指標として使用します（主にブレークアウトのために）。
  • 同じチャートで複数のインスタンスを使用する場合は、指標のIDを一意の値に設定します。これによって、同じチャート複数のインスタンスを含めることができます。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/19881

Asymmetric Trend Pressure Asymmetric Trend Pressure

Asymmetric Trend Pressure指標は、トレンド方向と強度線を示し、さらに、トレンドの強気と弱気の要素を示すことができます。

Advance Trend Pressure Advance Trend Pressure

Advance Trend Pressureオシレータは、トレンド方向と強度線を示し、さらに、トレンドの強気と弱気の要素を示すことができます。

AMACD AMACD

適応移動平均に基づく古典的MACD

WRPC（Wilson Relative Price Channel） WRPC（Wilson Relative Price Channel）

WRPC（Wilson Relative Price Channel）です。