El indicador Chandelier Exit, desarrollado por Charles Le Beua e implementado en el libro de Alexander Elder, coloca el Stop Loss a base de ATR. Este indicador está diseñado para mantener a los traders dentro de la tendencia y prevenir la salida anticipada de la transacción mientras que la tendencia continúe. Normalmente, la línea del indicador va a estar por encima del precio en caso de la tendencia bajista, y por debajo, en caso de la tendencia alcista.







Cálculo

La fórmula original del indicador se compone de tres partes: máximo/mínimo del período, ATR y multiplicador Cuando se usan los ajustes predefinidos en el gráfico diario, Chandelier Exit busca el máximo más grande y el mínimo más pequeño para los últimos 22 días. Obsérvese que un mes suele tener 22 días de trading. Este parámetro (22) también se utiliza en los cálculos de ATR.

Esta versión está ampliada con un Stop adicional (rápido) con el fin de añadir la posibilidad de las salidas y entradas a corto plazo a la detección principal y a la estimación de la tendencia. Eso permite usar diferentes períodos para calcular ATR. Además, ha sido añadido el cálculo del máximo más grande y el mínimo más pequeño durante un período determinado.







Interpretación

El indicador Chandelier Exit representa un sistema basado en la volatilidad que identifica los saltos de precios. Le Beau definía la volatilidad usando ATR que fue desarrollado por Wilder, creador de RSI y ADI. ATR utiliza el precio de cierre anterior y el mínimo actual para determinar el rango verdadero para un período especificado. Después de un cierto suavizado, los valores del rango verdadero diario se desarrollan en ATR para un período de tiempo especificado.

