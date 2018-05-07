無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Advance Trend Pressure - MetaTrader 5のためのインディケータ
Advance Trend Pressure指標は、トレンド方向と強度線を示し、さらに、トレンドの強気と弱気の要素を示すことができます。
トレンドは、終値-始値、高値-終値、始値-終値（弱気ローソク足の場合）と始値-終値、終値-安値（弱気ローソク足の場合）を使用して特定されます。 つまり、指標はローソク足の実体の大きさと髭の大きさを使用します。
パラメータは2つです。
- Period - 指標計算期間
- Show lines Up and Down - 強気と弱気の要素の線の表示
図1 トレンド方向と強度線
図2 強気と弱気成分の線を伴うトレンドの方向と強度線
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19879
