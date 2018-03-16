高级趋势压力指标显示了趋势的方向和强弱线形。它可以额外显示趋势的上涨和下跌组件。

趋势是由收盘价-开盘价，最高价-收盘价以及开盘价-收盘价（对于下跌烛形）和开盘价-收盘价，最高价-开盘价以及收盘价-最低价（对于下跌烛形）判断的 - 也就是说，指标使用了烛形烛体的大小和方向，以及它们影线的大小。

它有两个参数：

Period - 指标计算周期数

- 指标计算周期数 Show lines Up and Down - 显示上涨和下跌组件的线形.

图1 趋势方向和强弱线

图2 趋势方向和强弱线带有上涨和下跌组件.