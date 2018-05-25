Participe de nossa página de fãs
Advance Trend Pressure - indicador para MetaTrader 5
- 1383
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
O indicador Advance Trend Pressure mostra a direção e força da linha de tendência. Adicionalmente, pode exibir componentes otimistas e pessimistas de tendência.
Para definir a direção da tendência, usam-se os preços Close-Open, High-Close e Open-Close (para a vela de alta) e Open-Close, High-Open e Close-Low (para a vela de baixa), isto é, velas e o tamanho de suas sombras.
Tem dois parâmetros configuráveis:
- Period - período de cálculo do indicador;
- Show lines Up and Down - mostrar as linas dos componentes altistas e baixistas.
Fig.1 Linha de força e direção da tendência.
Fig.2 Linha de força e direção da tendência com linhas de componentes de alta e baixa.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19879
