Indicadores

Advance Trend Pressure - indicador para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1383
Avaliação:
(15)
Publicado:
Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador Advance Trend Pressure mostra a direção e força da linha de tendência. Adicionalmente, pode exibir componentes otimistas e pessimistas de tendência.

Para definir a direção da tendência, usam-se os preços Close-Open, High-Close e Open-Close (para a vela de alta) e Open-Close, High-Open e Close-Low (para a vela de baixa), isto é, velas e o tamanho de suas sombras.

Tem dois parâmetros configuráveis:

  • Period - período de cálculo do indicador;
  • Show lines Up and Down - mostrar as linas dos componentes altistas e baixistas.

Fig.1 Linha de força e direção da tendência.

Fig.2 Linha de força e direção da tendência com linhas de componentes de alta e baixa.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19879

