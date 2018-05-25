Participe de nossa página de fãs
O indicador Range Action Verification Index (RAVI), desenvolvido por Tushar Chande, é usado para ajudar a determinar a tendência. O indicador mostra a diferença (em porcentagem) entre os preços atuais e os passados. Chande recomenda duas linhas-chave para o RAVI, nomeadamente 3% ou 1%, dependendo do mercado.
- Uma tendência de alta começa quando o RAVI cruza a linha-chave 3% de baixo para cima. A tendência de alta é considerada ativa enquanto a linha do indicador suba.
- Uma tendência de baixa começa quando o RAVI cruza a linha-chave 1% de cima para baixo. A tendência de baixa é considerada ativa enquanto a linha do indicador desça.
Nesta versão, foi adicionada a transformada de Fisher inversa aplicada ao RAVI, para fortalecer os valores do RAVI e facilitar a detecção de mudanças de tendência e seu enfraquecimento.
Recomendações
- Pode ser usado tanto no modo de tendência quanto no modo contra a tendência.
- Ajuste os níveis de sinal para o modo de tendência (defina seus valores mais baixos)
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/19867
