Индикатор Range Action Verification Index (RAVI), разработанный Тушаром Шанде, используется для помощи в определении тренда. Индикатор показывает различие (в процентах) между текущими и прошлыми ценами. Шанде рекомендует две ключевых линии для RAVI — 3% или 1%, в зависимости от рынка.



Начинается бычий тренд, когда RAVI пересекает ключевую линию 3% снизу вверх. Бычий тренд считается активным, пока линия индикатора идет вверх.

Медвежий тренд начинается, когда RAVI пересекает ключевую линию 1% сверху вниз. Медвежий тренд считается активным, пока линия индикатора идет вниз.



В этой версии добавлено обратное преобразование Фишера, примененное к RAVI, чтобы усилить значения RAVI и облегчить обнаружение изменений тренда и его ослабления.







Рекомендации