CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RAVI iFish - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1829
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Range Action Verification Index (RAVI), разработанный Тушаром Шанде, используется для помощи в определении тренда. Индикатор показывает различие (в процентах) между текущими и прошлыми ценами. Шанде рекомендует две ключевых линии для RAVI — 3% или 1%, в зависимости от рынка.

  • Начинается бычий тренд, когда RAVI пересекает ключевую линию 3% снизу вверх. Бычий тренд считается активным, пока линия индикатора идет вверх.
  • Медвежий тренд начинается, когда RAVI пересекает ключевую линию 1% сверху вниз. Медвежий тренд считается активным, пока линия индикатора идет вниз.

В этой версии добавлено обратное преобразование Фишера, примененное к RAVI, чтобы усилить значения RAVI и облегчить обнаружение изменений тренда и его ослабления.


Рекомендации

  • Может использоваться и в трендовом режиме, и в режиме против тренда.
  • Отрегулируйте сигнальные уровни для трендового режима (установите их на меньшие значения)

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19867

Chandes Quick Stick (Qstick) Chandes Quick Stick (Qstick)

Индикатор был разработан ученым, изобретателем, автором и трейдером Тушаром Шанде, чтобы определять рыночные тренды с использованием свечных диаграмм.

Ulcer Index Ulcer Index

Индикатор Ulcer Index был получен из индикатора фондового риска, описанного Питером Мартином в книге 1987 года "The Investors Guide to Fidelity Funds".

Larry Conners RSI 2 Larry Conners RSI 2

Простой советник, основанный на стратегии Ларри Коннерса RSI 2.

Lot calculator - risk management tool Lot calculator - risk management tool

Инструмент позволяет вам рассчитывать корректный размер лота для следующей сделки, следуя нескольким простым правилам мани-менеджмента.