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RAVI iFish - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Range Action Verification Index (RAVI), разработанный Тушаром Шанде, используется для помощи в определении тренда. Индикатор показывает различие (в процентах) между текущими и прошлыми ценами. Шанде рекомендует две ключевых линии для RAVI — 3% или 1%, в зависимости от рынка.
- Начинается бычий тренд, когда RAVI пересекает ключевую линию 3% снизу вверх. Бычий тренд считается активным, пока линия индикатора идет вверх.
- Медвежий тренд начинается, когда RAVI пересекает ключевую линию 1% сверху вниз. Медвежий тренд считается активным, пока линия индикатора идет вниз.
В этой версии добавлено обратное преобразование Фишера, примененное к RAVI, чтобы усилить значения RAVI и облегчить обнаружение изменений тренда и его ослабления.
Рекомендации
- Может использоваться и в трендовом режиме, и в режиме против тренда.
- Отрегулируйте сигнальные уровни для трендового режима (установите их на меньшие значения)
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19867
Индикатор был разработан ученым, изобретателем, автором и трейдером Тушаром Шанде, чтобы определять рыночные тренды с использованием свечных диаграмм.Ulcer Index
Индикатор Ulcer Index был получен из индикатора фондового риска, описанного Питером Мартином в книге 1987 года "The Investors Guide to Fidelity Funds".
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