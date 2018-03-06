Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Lot calculator - risk management tool - indicador para MetaTrader 5
La mayoría de los traders profesionales declaran que su éxito se basa en un estricto control de los riesgos.
Esta simple herramienta está diseñada para mostrar el tamaño correcto del lote con el fin de operar de acuerdo con las siguientes reglas básicas de la Gestión de capital:
- El riesgo máximo permitido se establece sólo como un porcentaje fijo de la cantidad total de dinero en la cuenta (por ejemplo, 1-2%).
- El riesgo se mide con la distancia (en puntos) entre la apertura de la orden y la activación del Stop Loss.
Así, por ejemplo, Usted tiene 2 000 euros en la cuenta y desea colocar la orden para EURUSD con Stop Loss a una distancia de 191 puntos de la apertura de la orden. ¿Cuál será el tamaño correcto del lote para la transacción?
Fórmula del cálculo:
F * R / (p * pv)
donde:
- F - total del margen libre en la cuenta
- R - riesgo
- p - total de puntos entre la apertura de la orden y Stop Loss
- pv - valor de un punto (en la misma divisa que la moneda principal de la cuenta).
Como puede observar en la imagen de abajo, el resultado será de 0,02 lotes.
Si tiene disponibles 2 000 euros, el riesgo será de 165 puntos, y si eso supone un 2%, no tiene que negociar USDJPY con un lote más de 0,03.
El indicador muestra los valores ya conmutados a la divisa actual de la cuenta.
Para cambiar los parámetros del indicador, simplemente abra su tabla de propiedades:
Parámetros
- Stop loss distance from open order: número de puntos para establecer el riesgo
- Free margin fraction to risk: rango óptimo del riesgo es 0,01-0,02.
- Check to read the actual free margin of your balance, uncheck to specify a simulated balance: la bandera se establece para confirmar si se considera el tamaño real del margen libre en la cuenta o el balance simulado.
- Simulated balance: tamaño del margen libre para la simulación del balance
