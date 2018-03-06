La mayoría de los traders profesionales declaran que su éxito se basa en un estricto control de los riesgos.



Esta simple herramienta está diseñada para mostrar el tamaño correcto del lote con el fin de operar de acuerdo con las siguientes reglas básicas de la Gestión de capital:

El riesgo máximo permitido se establece sólo como un porcentaje fijo de la cantidad total de dinero en la cuenta (por ejemplo, 1-2%). El riesgo se mide con la distancia (en puntos) entre la apertura de la orden y la activación del Stop Loss.



Así, por ejemplo, Usted tiene 2 000 euros en la cuenta y desea colocar la orden para EURUSD con Stop Loss a una distancia de 191 puntos de la apertura de la orden. ¿Cuál será el tamaño correcto del lote para la transacción?



Fórmula del cálculo:

F * R / (p * pv)

donde:

F - total del margen libre en la cuenta

R - riesgo

p - total de puntos entre la apertura de la orden y Stop Loss

pv - valor de un punto (en la misma divisa que la moneda principal de la cuenta).

Como puede observar en la imagen de abajo, el resultado será de 0,02 lotes.

Si tiene disponibles 2 000 euros, el riesgo será de 165 puntos, y si eso supone un 2%, no tiene que negociar USDJPY con un lote más de 0,03.

El indicador muestra los valores ya conmutados a la divisa actual de la cuenta.



Para cambiar los parámetros del indicador, simplemente abra su tabla de propiedades:





Parámetros