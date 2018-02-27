它是由 Tushar Chande 开发的, 振荡确认指数 (RAVI) 用于帮助确认市场是否在趋势中，这个指标显示了当前价格和过去价格之间的差异 (百分数)。Chande 推荐了两个 RAVI 的关键线 – 3% 或者 1%，这依赖于市场。

当 RAVI 从下往上与 3% 关键线交叉时，就开始了多头趋势，当指标线向上移动时，就认为多头趋势持续。

当 RAVI 从上往下与 1% 关键线交叉时，就开始了空头趋势，当指标线向下移动时，就认为空头趋势持续。

这个版本含有另外的逆费舍尔变换，是为了强化 RAVI 的值，可以使趋势改变和结束更早侦测到。





推荐