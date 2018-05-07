無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
RAVI iFish - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 711
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Tushar Chandeによって開発されたRange Action Verification Index（RAVI）は、市場にトレンドがあるかどうかを識別するのに役立ちます。指標には、現在の価格と過去の価格との差異（パーセンテージ）が表示されます。ChandeはRAVIのための2つのキーラインを推奨しています（市場に依存して3％または1％）。
- RAVIが下から3％のキーラインを横切ると、強気トレンドが始まります。強気トレンドは、指標線が上に移動している限りアクティブと見なされます。
- RAVIが1％のキーラインを上から下に横切ると、弱気トレンドが始まります。弱気トレンドは、指標線が下に移動している限りアクティブと見なされます。
RAVI値を強調し、トレンドの変化と枯渇の検出を容易にするために、このバージョンでは追加の逆フィッシャー変換がRAVIに適用されます。
推奨事項
- トレンドモードと逆トレンドモードの両方で使用できます。
- トレンドモードのトリガーレベルを調整してください（トリガーレベルをより小さい値に設定します）。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/19867
Rsi(var)と平均
平均つきのRsi(var)です。色入力つきカスタム移動平均
「カスタム移動平均」指標を修正したもので、入力パラメータに線の色を渡すことができます。
ロット計算機 - リスク管理ツール
このツールを使用すると、いくつかの簡単な資金管理規則に従って、次の取引の正確なロットサイズを計算することができます。Chandelier exit
Chandelier exit指標は、トレーダをトレンドに保ち、トレンドが保たれている限り、早期エグジットを防ぐように設計されています、Chandelier Exitは典型的には、下降トレンドの間は価格を上回り、上昇トレンドの間は価格を下回ります。