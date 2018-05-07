コードベースセクション
RAVI iFish
インディケータ

RAVI iFish - MetaTrader 5のためのインディケータ

Tushar Chandeによって開発されたRange Action Verification Index（RAVI）は、市場にトレンドがあるかどうかを識別するのに役立ちます。指標には、現在の価格と過去の価格との差異（パーセンテージ）が表示されます。ChandeはRAVIのための2つのキーラインを推奨しています（市場に依存して3％または1％）。

  • RAVIが下から3％のキーラインを横切ると、強気トレンドが始まります。強気トレンドは、指標線が上に移動している限りアクティブと見なされます。
  • RAVIが1％のキーラインを上から下に横切ると、弱気トレンドが始まります。弱気トレンドは、指標線が下に移動している限りアクティブと見なされます。

RAVI値を強調し、トレンドの変化と枯渇の検出を容易にするために、このバージョンでは追加の逆フィッシャー変換がRAVIに適用されます。


推奨事項

  • トレンドモードと逆トレンドモードの両方で使用できます。
  • トレンドモードのトリガーレベルを調整してください（トリガーレベルをより小さい値に設定します）。

