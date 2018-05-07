無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Rsi(var) - MetaTrader 5のためのインディケータ
発行者:
Mladen Rakic
ビュー:
720
- 評価:
-
パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標はもともとIgor Durkinによって開発されました。その言葉を借りて（もともとhttps://www.mql5.com/ja/forum/175870に掲載）
...
いわゆる通常のRSIは、周期= 2 *長さ-1（または周期=長さを伴うワイルダー平滑化）のEMA平滑化を使用します。
私は独自の計算アルゴリズムを使ってRSI指標を開発しました。
これで任意の長さや平滑化法を使用できるようになります。
...
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/19860
