ポケットに対して
インディケータ

Rsi(var) - MetaTrader 5のためのインディケータ

Igor Durkin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Mladen Rakic
ビュー:
720
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
Rsi(var).mq5 (16.47 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標はもともとIgor Durkinによって開発されました。その言葉を借りて（もともとhttps://www.mql5.com/ja/forum/175870に掲載）

Igor Durkin:

...

いわゆる通常のRSIは、周期= 2 *長さ-1（または周期=長さを伴うワイルダー平滑化）のEMA平滑化を使用します。

私は独自の計算アルゴリズムを使ってRSI指標を開発しました。

これで任意の長さや平滑化法を使用できるようになります。

...

