Rsi(var) - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Mladen Rakic
- Visualizações:
- 1139
- Avaliação:
-
- Publicado:
Inicialmente, o indicador foi desenvolvido pelo usuário Igor Durkin. Vou passar a citar sua descrição (originalmente postada aqui: https://www.mql5.com/en/forum/175870)
...
O chamado RSI normal usa suavização de EMA com um período de = 2*Length-1 (ou suavização de Wilder com período = Length).
Eu desenvolvi o indicador RSI com meu próprio algoritmo de cálculo.
Agora você pode usar qualquer valor de duração de período e qualquer tipo de suavização.
...
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/19860
