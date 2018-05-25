Inicialmente, o indicador foi desenvolvido pelo usuário Igor Durkin. Vou passar a citar sua descrição (originalmente postada aqui: https://www.mql5.com/en/forum/175870)

Igor Durkin:

...

O chamado RSI normal usa suavização de EMA com um período de = 2*Length-1 (ou suavização de Wilder com período = Length).

Eu desenvolvi o indicador RSI com meu próprio algoritmo de cálculo.

Agora você pode usar qualquer valor de duração de período e qualquer tipo de suavização.

...