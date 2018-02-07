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Индикаторы

Rsi(var) - индикатор для MetaTrader 5

Igor Durkin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
Просмотров:
1535
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Изначально индикатор был разработан пользователем Igor Durkin. Процитирую его описание (первоначально размещенное здесь: https://www.mql5.com/en/forum/175870)

Igor Durkin:

...

Так называемый нормальный RSI использует сглаживание EMA с периодом = 2*Length-1 (или сглаживание Уайлдера с периодом = Length).

Я разработал индикатор RSI с моим собственным алгоритмом расчета.

Сейчас вы можете использовать любые значения длины периода и любые типы сглаживания.

...

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19860

RndTrade RndTrade

Открытие позиций случайным образом через определенный интервал времени.

TimeEA TimeEA

Простой советник. Открывает позицию заданного типа в заданное в настройках время. Закрывает ее точно так же - по времени, указанному в настройках.

Rsi(var) with averages Rsi(var) with averages

Rsi(var) с усреднениями.

HOPS and LOPS HOPS and LOPS

Аббревиатуры "HOPS" и "LOPS" означают максимум и минимум предыдущей сессии.