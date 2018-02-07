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Rsi(var) - индикатор для MetaTrader 5
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Изначально индикатор был разработан пользователем Igor Durkin. Процитирую его описание (первоначально размещенное здесь: https://www.mql5.com/en/forum/175870)
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Так называемый нормальный RSI использует сглаживание EMA с периодом = 2*Length-1 (или сглаживание Уайлдера с периодом = Length).
Я разработал индикатор RSI с моим собственным алгоритмом расчета.
Сейчас вы можете использовать любые значения длины периода и любые типы сглаживания.
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Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19860
Открытие позиций случайным образом через определенный интервал времени.TimeEA
Простой советник. Открывает позицию заданного типа в заданное в настройках время. Закрывает ее точно так же - по времени, указанному в настройках.
Rsi(var) с усреднениями.HOPS and LOPS
Аббревиатуры "HOPS" и "LOPS" означают максимум и минимум предыдущей сессии.