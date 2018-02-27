代码库部分
指标

Rsi(var) - MetaTrader 5脚本

Igor Durkin
发布者:
Mladen Rakic
显示:
1293
等级:
(13)
已发布:
Rsi(var).mq5 (16.47 KB) 预览
下载ZIP
指标最初是由 Igor Durkin 开发的，引用了他的描述 (最初发布在这里 : https://www.mql5.com/en/forum/175870)

Igor Durkin:

...

一般所说的普通的 RSI 使用的是 EMA 平滑，周期数 = 2*Length-1 (或者 Wilder 平滑，周期数=Length).

我所开发的 RSI 指标是使用我自己的计算算法的，

现在您可以使用任何数值作为长度来做任何类型的平滑。

...

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/19860

