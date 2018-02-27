请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Rsi(var)
- 发布者:
- Mladen Rakic
- 显示:
- 1293
- 等级:
-
- 已发布:
已发布:
指标最初是由 Igor Durkin 开发的，引用了他的描述 (最初发布在这里 : https://www.mql5.com/en/forum/175870)
...
一般所说的普通的 RSI 使用的是 EMA 平滑，周期数 = 2*Length-1 (或者 Wilder 平滑，周期数=Length).
我所开发的 RSI 指标是使用我自己的计算算法的，
现在您可以使用任何数值作为长度来做任何类型的平滑。
...
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/19860
