El indicador Vertical Horizontal Filter ("VHF") determina si los precios se encuentran en la fase de la tendencia o en la fase de la corrección. Por primera vez, el indicador VHF fue presentado por Adam White en un artículo de la revista "Futures Magazine" en el año 1991.
Interpretación del indicador
Probablemente, el mayor problema del análisis técnico consiste en determinar si los precios se encuentran en la zona de la tendencia en la zona lateral. Este indicador intenta determinar el «grado tendencial» de los precios para ayudarle a decidir cuáles de los indicadores hay que usar.
Hay tres modos principales para interpretar el indicador VHF:
- Usted puede usar los valores de VHF por sí mismo para determinar el grado tendencial del precio. Cuanto más alto sea VHF, mayor grado tendrá la tendencia, y se le recomienda utilizar los indicadores tendenciales.
- Usted puede usar la dirección de VHF para determinar cuál de las fases del mercado se desarrolla en este momento: tendencia o corrección. El crecimiento de VHF denota una tendencia en desarrollo; la reducción indica en que el precio puede entrar en la fase de la corrección.
- Usted puede usar VHF como un indicador opuesto. Espere los períodos de la corrección para seguir los valores altos de VHF; así como los períodos de la tendencia para seguir los valores bajos de VHF.
Recomendaciones
- Como complemento para este indicador, es deseable usar algún indicador de tendencia para confirmar los resultados.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/19847
