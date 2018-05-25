O indicador foi desenvolvido pelo cientista, inventor, autor e trader Tushar Chande. Ele ajuda a determinar as tendências do mercado usando gráficos candlestick.

Se, durante o tempo considerado, o indicador mostrar um valor abaixo de zero, a maioria dos candles serão baixistas, portanto, o comportamento do instrumento de negociação também será baixista.



Se o valor do indicador estiver acima de zero, a maioria dos candles serão altistas e, portanto, o comportamento do instrumento será altista.



O indicador gera sinais de várias maneiras.

