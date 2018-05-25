Participe de nossa página de fãs
Chandes Quick Stick (Qstick) - indicador para MetaTrader 5
O indicador foi desenvolvido pelo cientista, inventor, autor e trader Tushar Chande. Ele ajuda a determinar as tendências do mercado usando gráficos candlestick.
Se, durante o tempo considerado, o indicador mostrar um valor abaixo de zero, a maioria dos candles serão baixistas, portanto, o comportamento do instrumento de negociação também será baixista.
Se o valor do indicador estiver acima de zero, a maioria dos candles serão altistas e, portanto, o comportamento do instrumento será altista.
O indicador gera sinais de várias maneiras.
- Cruzamentos da linha zero. O fato de o indicador cruzá-la para cima é um sinal de compra. O cruzamento para baixo é um sinal de venda.
- Busca de níveis extremos. O fato de o valor do indicador estar num nível muito baixo e começar a se desenvolver é um sinal de compra. O fato de o valor do indicador estar num nível muito alto e começar a se desenvolver é um sinal de venda.
- Busca de divergências. Se o mercado formar os mínimos mínimos e os candles gerarem máximos mínimos, você estará perante uma divergência de alta e um sinal de compra. Se o mercado formar os máximos máximos e os candles gerarem mínimos máximos, você estará perante uma divergência de baixa e um sinal de venda.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/19858
