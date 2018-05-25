CodeBaseSeções
Indicadores

Chandes Quick Stick (Qstick) - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
O indicador foi desenvolvido pelo cientista, inventor, autor e trader Tushar Chande. Ele ajuda a determinar as tendências do mercado usando gráficos candlestick.

Se, durante o tempo considerado, o indicador mostrar um valor abaixo de zero, a maioria dos candles serão baixistas, portanto, o comportamento do instrumento de negociação também será baixista. 

Se o valor do indicador estiver acima de zero, a maioria dos candles serão altistas e, portanto, o comportamento do instrumento será altista.

O indicador gera sinais de várias maneiras. 

  • Cruzamentos da linha zero. O fato de o indicador cruzá-la para cima é um sinal de compra. O cruzamento para baixo é um sinal de venda.
  • Busca de níveis extremos. O fato de o valor do indicador estar num nível muito baixo e começar a se desenvolver é um sinal de compra. O fato de o valor do indicador estar num nível muito alto e começar a se desenvolver é um sinal de venda.
  • Busca de divergências. Se o mercado formar os mínimos mínimos e os candles gerarem máximos mínimos, você estará perante uma divergência de alta e um sinal de compra. Se o mercado formar os máximos máximos e os candles gerarem mínimos máximos, você estará perante uma divergência de baixa e um sinal de venda.

