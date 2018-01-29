Индикатор был разработан ученым, изобретателем, автором и трейдером Тушаром Шанде. Он помогает определять рыночные тренды с использованием свечных диаграмм.

Если индикатор показывает значение ниже нуля, это свидетельствует о том, что большинство свечей в течение рассматриваемого времени являются "медвежьими", поэтому поведение торгового инструмента тоже "медвежье".



Если значение индикатора выше нуля, это говорит о "бычьей" направленности большинства свечей, и таким образом поведение инструмента "бычье".



Индикатор генерирует сигналы несколькими способами.

