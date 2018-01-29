CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Chandes Quick Stick (Qstick) - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2430
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор был разработан ученым, изобретателем, автором и трейдером Тушаром Шанде. Он помогает определять рыночные тренды с использованием свечных диаграмм.

Если индикатор показывает значение ниже нуля, это свидетельствует о том, что большинство свечей в течение рассматриваемого времени являются "медвежьими", поэтому поведение торгового инструмента тоже "медвежье". 

Если значение индикатора выше нуля, это говорит о "бычьей" направленности большинства свечей, и таким образом поведение инструмента "бычье".

Индикатор генерирует сигналы несколькими способами. 

  • Пересечения нулевой линии. Если индикатор пересекает ее вверх, это сигнал на покупку. Если пересечение направлено вниз, это сигнал на продажу.
  • Поиск экстремальных уровней. Если значение индикатора находится на очень низком уровне и начинает разворачиваться, это сигнал на покупку. Если значение индикатора очень высоко, и он начинает снижаться, это сигнал на продажу.
  • Поиск дивергенций. Если рынок формирует минимальные минимумы, а свечи формируют максимальные минимумы, это бычья дивергенция и сигнал на покупку. Если рынок формирует максимальные максимумы, а свечи — минимальные максимумы, то это медвежья дивергенция и сигнал к продаже.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19858

Ulcer Index Ulcer Index

Индикатор Ulcer Index был получен из индикатора фондового риска, описанного Питером Мартином в книге 1987 года "The Investors Guide to Fidelity Funds".

Vertical Horizontal Filter Vertical Horizontal Filter

Vertical Horizontal Filter ("VHF") определяет, находятся цены в трендовой фазе или в стадии коррекции. Впервые индикатор VHF был представлен Адамом Уайтом в статье, опубликованной в августе 1991 года в журнале "Futures Magazine".

RAVI iFish RAVI iFish

Range Action Verification Index (RAVI) с обратным преобразованием Фишера.

Larry Conners RSI 2 Larry Conners RSI 2

Простой советник, основанный на стратегии Ларри Коннерса RSI 2.