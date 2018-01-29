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Chandes Quick Stick (Qstick) - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор был разработан ученым, изобретателем, автором и трейдером Тушаром Шанде. Он помогает определять рыночные тренды с использованием свечных диаграмм.
Если индикатор показывает значение ниже нуля, это свидетельствует о том, что большинство свечей в течение рассматриваемого времени являются "медвежьими", поэтому поведение торгового инструмента тоже "медвежье".
Если значение индикатора выше нуля, это говорит о "бычьей" направленности большинства свечей, и таким образом поведение инструмента "бычье".
Индикатор генерирует сигналы несколькими способами.
- Пересечения нулевой линии. Если индикатор пересекает ее вверх, это сигнал на покупку. Если пересечение направлено вниз, это сигнал на продажу.
- Поиск экстремальных уровней. Если значение индикатора находится на очень низком уровне и начинает разворачиваться, это сигнал на покупку. Если значение индикатора очень высоко, и он начинает снижаться, это сигнал на продажу.
- Поиск дивергенций. Если рынок формирует минимальные минимумы, а свечи формируют максимальные минимумы, это бычья дивергенция и сигнал на покупку. Если рынок формирует максимальные максимумы, а свечи — минимальные максимумы, то это медвежья дивергенция и сигнал к продаже.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19858
Индикатор Ulcer Index был получен из индикатора фондового риска, описанного Питером Мартином в книге 1987 года "The Investors Guide to Fidelity Funds".Vertical Horizontal Filter
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Range Action Verification Index (RAVI) с обратным преобразованием Фишера.Larry Conners RSI 2
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