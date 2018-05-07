この指標は、ローソク足のチャートを使用して市場のトレンドを特定するために、科学者、発明家、著者、およびトレーダーであるTushar Chande氏によって設計されました。

Qstick指標がゼロ以下の値を示している場合、これは検査期間中の大部分のローソク足が弱気であることを示しているため、取引商品に対する偏りは弱くなります。

Qstick指標がゼロを上回る数値を示す場合、これは、検査期間中の大部分のローソク足が強気であることを示しているため、取引商品に対する偏りは強くなります。

Qstickが取引シグナルを生成する方法はいくつかあります。