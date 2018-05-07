無料でロボットをダウンロードする方法を見る
この指標は、ローソク足のチャートを使用して市場のトレンドを特定するために、科学者、発明家、著者、およびトレーダーであるTushar Chande氏によって設計されました。
Qstick指標がゼロ以下の値を示している場合、これは検査期間中の大部分のローソク足が弱気であることを示しているため、取引商品に対する偏りは弱くなります。
Qstick指標がゼロを上回る数値を示す場合、これは、検査期間中の大部分のローソク足が強気であることを示しているため、取引商品に対する偏りは強くなります。
Qstickが取引シグナルを生成する方法はいくつかあります。
- ゼロラインの交差 - ゼロを上回る指標値は買いシグナルです。ゼロを下回る指標値は売りシグナルです。
- 極値の特定 - Qstick指標が非常に低いレベルにあり、反転を開始する場合、これは買いシグナルです。指標が非常に高いレベルにあり、反転を開始する場合、これは売りシグナルです。
- 発散の特定 - 市場がより低い安値を形成しており、Qstickがより高い安値を形成している場合、これは強気な発散であり買いシグナルです。市場がより高い高値を形成しており、Qstickがより低い高値を形成している場合、これは弱気な発散であり売りシグナルです。
Relative Momentum Index (RMI)
Relative Momentum Index (RMI) はRSI指標の変種です。RMIは、RSIのように終値から終値の日数を両方向に数えるのではなく、X（XはRSIと異なり1に制限されていない）日前の終値に相対した終値までの日数を数えます。VHF (Vertical Horizontal Filter)
Vertical Horizontal Filter（ "VHF"）は、価格がトレンド期にあるか揉み合い期にあるかを特定します。VHFは最初に1991年8月号の”Futures”誌に掲載された記事の中でAdam White氏によって発表されました。