这个指标是由科学家、发明家、作家和交易者 Tushar Chande 设计的，是为了帮助使用柱形图表来识别趋势。
如果 Qstick 指标显示的读数低于0，就表示指定时间段内的大部分柱形是下降的，也就是交易品种价格是下跌的。
如果 Qstick 指标显示的读数高于0，就表示指定时间段内的大部分柱形是上升的，也就是交易品种价格是上升的。
Qstick 有几种方法可以生成交易信号:
- 与零线交叉如果指标向上与零线交叉，这是一个买入信号。如果指标向下于零线交叉，这是一个卖出信号。
- 寻找极值水平如果 Qstick 指标已经位于很低水平并且开始转头向上，这是一个买入信号。如果指标已经位于很高水平并且开始转头向下，这是一个卖出信号。
- 寻找背离如果市场出现更低的最低价，而 Qstick 生成的是较高的最低值，就是一个多头背离，是个买入信号。如果市场出现更高的最高价，而 Qstick 生成的时较低的最高值，就是一个空头背离，是个卖出信号。
