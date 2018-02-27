这个指标是由科学家、发明家、作家和交易者 Tushar Chande 设计的，是为了帮助使用柱形图表来识别趋势。

如果 Qstick 指标显示的读数低于0，就表示指定时间段内的大部分柱形是下降的，也就是交易品种价格是下跌的。

如果 Qstick 指标显示的读数高于0，就表示指定时间段内的大部分柱形是上升的，也就是交易品种价格是上升的。

Qstick 有几种方法可以生成交易信号: