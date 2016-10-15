無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Ang_AutoCh_HL-v1x3 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 884
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
ANG3110
この指標は、入力パラメータで定義された計算期間で3つの等距離チャネルをプロットします。
もともとこのインディケータはMQL4で書かれ2008年1月28日にコードベースに公開されました。
図1 Ang_AutoCh_HL-v1x3指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1985
Ang_AutoCh_HL-v1
この指標は、入力パラメータで定義された計算期間で等距離チャネルをプロットします。VoltyChannel_Stop_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つVoltyChannel_Stop指標
BlauTStochI
色ヒストグラムの形で実装されたウィリアムブラウ著作の「Momentum, Direction, and Divergence（モメンタム、方向、および発散）」からのQ-期間ストキャスティクス指数指標Exp_BlauErgodicMDI
この取引システムはBlauErgodicMDIオシレータを使います。