Real Autor:

ANG3110

Der Indikator zeichnet drei äquidistante Channels laut der in den Eingabeparametern definierten Berechnungsperiode.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 28.01.2008.

Abbildung 1. Der Ang_AutoCh_HL-v1x3 Indikator