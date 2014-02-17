请观看如何免费下载自动交易
Ang_AutoCh_HL-v1x3 - MetaTrader 5脚本
真实作者:
ANG3110
本指标使用在输入参数中定义的计算周期绘制三个等距离通道.
本指标于2008年1月28日首先使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码基地中.
图 1. Ang_AutoCh_HL-v1x3 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1985
