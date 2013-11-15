Реальный автор:

ANG3110@latchess.com

Индикатор строит одновременно три равноудаленных канала на определяемых во входных параметрах периодах расчета.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.01.2008.

Рис.1. Индикатор Ang_AutoCh_HL-v1x3