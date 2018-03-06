William Rafter describió el indicador Moving Slope Rate Of Change (MSROC) en su artículo "The Hunt for Superior Signals – Two Moving Function Hybrids" (publicado en septiembre de 2005). Aquí, se presenta este indicador construido de acuerdo con la descripción de la fuente original.



En vez de usar sólo el cambio del precio para calcular la inclinación (como, por ejemplo, en el indicador Rate Of Change o ROC), para calcular MSROC, se usa la inclinación de la línea de mínimos cuadrados. Eso produce un resultado más suavizado que en caso de usar ROC regular. De esta manera, el número de señales falsas se disminuye considerablemente en comparación con ROC.

Esta versión es la ampliación de la versión base del indicador. En la versión antigua hay sólo un criterio según el cual se determina el cambio de la tendencia: nivel fijo de cero. La nueva versión incluye los niveles (dinámicos) flotantes. La principal ventaja de los niveles flotantes, en comparación con el nivel fijo cero, consiste en la sensibilidad y en la posibilidad de la detección temprana del cambio de la tendencia (con un ruido mucho más débil que en caso de usar MSROC clásico). Como resultado, el nuevo indicador filtra bastantes señales falsas.





Recomendaciones