移動勾配変化率 - 拡張版 - MetaTrader 5のためのインディケータ
ウィリアム・ラフター（William Rafter）氏は、2005年9月に発表された "The Hunt for Superior Signals – Two Moving Function Hybrids" (優れたシグナルの探索 - 2つの移動機能ハイブリッド）で、移動勾配変化率を説明しました。これは最初に説明したMSROC（Moving Slope Rate Of Change、移動勾配変化率）です。
勾配を計算するために価格の変化だけを使用する代わりに（Rate of Changeまたは "ROC"のように）、MSROCは最小自乗線の勾配を使用して計算します。これは、通常のROCよりもはるかに滑らかな結果をもたらし、誤ったシグナルの数は、ROC自体に比べて大幅に減少します。
このバージョンでは、指標の基本バージョンが拡張されています。トレンド変更判定の基準として、固定ゼロレベルのみを使用する代わりに、フローティング（動的）レベルが追加されています。固定されたゼロレベルと比較したフローティングレベルの主な利点は、応答性とトレンド変化の早期検出（MSROCの勾配が使用される場合よりもはるかにノイズが少ない）、そして途中で多くの偽シグナルをフィルタリングすることです。
推奨事項
- （トレンド方向の変更の確認として）MSROCがフローティングレベルを交差するときに使用します。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/19842
