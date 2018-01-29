В своей статье "The Hunt for Superior Signals – Two Moving Function Hybrids", вышедшей в сентбяре 2005 года, Уильям Рафтер описал индикатор Moving Slope Rate Of Change (MSROC). Здесь представлен этот индикатор, построенный согласно описанию в первоисточнике.



Вместо того, чтобы использовать для расчета наклона только изменение цены (как, например, в индикаторе Rate Of Change, или ROC), для вычисления MSROC используется наклон линии наименьших квадратов. Это дает более сглаженный результат, чем при использовании регулярного ROC. Таким образом, значительно снижается количество ложных сигналов, по сравнению с ROC.

Это — расширенная версия индикатора, по сравнению с базовой. В старой версии есть только один критерий, по которому определяется изменение тренда: фиксированный уровень нуля. В новой версии добавлены плавающие (динамические) уровни. Главное преимущество плавающих уровней по сравнению с фиксированным нулевым состоит в большей чувствительности и в возможности раннего определения изменения тренда (с гораздо меньшим шумом, чем в случае использования классического MSROC). В результате новый индикатор отфильтровывает довольно много ложных сигналов.





Рекомендации