在 William Rafter 的文章 "寻找卓越信号 – 两个移动功能的混合" ( 2005年9月), 他描述了移动斜率变化率（ Moving Slope Rate Of Change，MSROC ）。这是最初所描述的 MSROC。
它不是使用价格的变化来计算斜率 (因为 Rate Of Change 或者 "ROC"), 而是使用了最小二乘法直线来计算 MSROC. 这与通常的 ROC 相比可以生成平滑得多的结果，与 ROC 本身相比错误信号减少了很多。
这个版本扩展了基本版的指标，这个版本没有添加固定的零线水平作为趋势变化确定的标准，而是增加了浮动（动态）级别。浮动水平相比的主要优点是它的固定的零级反应和趋势变化的早期检测（用更少的噪声比例时的msroc斜率使用），一路上可以过滤掉很多虚假信号。
推荐
- 当 MSROC 与浮动水平交叉时使用它 (作为趋势方向改变的确认).
