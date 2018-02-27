代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

移动平均斜率的改变 - 扩展版 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1689
等级:
(23)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在 William Rafter 的文章 "寻找卓越信号 – 两个移动功能的混合" ( 2005年9月), 他描述了移动斜率变化率（ Moving Slope Rate Of Change，MSROC ）。这是最初所描述的 MSROC。

它不是使用价格的变化来计算斜率 (因为 Rate Of Change 或者 "ROC"), 而是使用了最小二乘法直线来计算 MSROC. 这与通常的 ROC 相比可以生成平滑得多的结果，与 ROC 本身相比错误信号减少了很多。

这个版本扩展了基本版的指标，这个版本没有添加固定的零线水平作为趋势变化确定的标准，而是增加了浮动（动态）级别。浮动水平相比的主要优点是它的固定的零级反应和趋势变化的早期检测（用更少的噪声比例时的msroc斜率使用），一路上可以过滤掉很多虚假信号。


推荐

  • 当 MSROC 与浮动水平交叉时使用它 (作为趋势方向改变的确认).

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/19842

移动斜率变化率 移动斜率变化率

移动斜率变化率.

Correlation Correlation

两个交易品种的相互关联。

垂直水平过滤器 垂直水平过滤器

垂直水平过滤器 ("VHF") 判断价格是在有趋势阶段还是在盘整阶段。VHF 最初是由 Adam White 提出的，位于1991年8月的期货杂志中。

相对动量指数 相对动量指数

相对动量指数(Relative Momentum Index ，RMI) 是 RSI 指标的一个变体。RMI 对当天和相对当天X天之前的收盘价上涨或者下跌做计数 (对于 RSI 就是 X等于1)，RSI计算的是每天之间的收盘价的上涨下跌次数。