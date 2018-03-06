CodeBaseSecciones
al bolsillo
ZScore - indicador para MetaTrader 5

La puntuación estándar (puntuación z: Standart score, z-score) es la medida de la dispersión relativa de un valor observado o medido, que muestra cuántas desviaciones estándar tendrá su dispersión respecto al valor medio.

De esta manera, el indicador refleja el valor de la desviación del precio de su valor medio representado por una media móvil simple con un período especificado y el precio del cálculo.

El indicador tiene dos parámetros personalizados:

  • Period of calculation - período del cálculo;
  • Applied price - precio del cálculo.

Moving slope rate of change - Extended Moving slope rate of change - Extended

Versión ampliada del indicador MSROC.

Moving slope rate of change Moving slope rate of change

Inclinación deslizante de la velocidad del cambio.

Vertical Horizontal Filter Vertical Horizontal Filter

Vertical Horizontal Filter ("VHF") determina si los precios se encuentran en la fase de la tendencia o en la fase de la corrección. Por primera vez, el indicador VHF fue presentado por Adam White en un artículo de la revista "Futures Magazine" en el año 1991.

Relative Momentum Index Relative Momentum Index

Relative Momentum Index (RMI) es una variación del indicador RSI. RMI, a diferencia de RSI, compara el precio de cierre de la barra anterior (como RSI), pero también a un determinado número de días hacia atrás.