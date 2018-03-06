Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ZScore - indicador para MetaTrader 5
De esta manera, el indicador refleja el valor de la desviación del precio de su valor medio representado por una media móvil simple con un período especificado y el precio del cálculo.
El indicador tiene dos parámetros personalizados:
- Period of calculation - período del cálculo;
- Applied price - precio del cálculo.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19846
