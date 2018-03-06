La puntuación estándar (puntuación z: Standart score, z-score) es la medida de la dispersión relativa de un valor observado o medido, que muestra cuántas desviaciones estándar tendrá su dispersión respecto al valor medio.

De esta manera, el indicador refleja el valor de la desviación del precio de su valor medio representado por una media móvil simple con un período especificado y el precio del cálculo.

El indicador tiene dos parámetros personalizados: