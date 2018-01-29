В своей статье "The Hunt for Superior Signals – Two Moving Function Hybrids", вышедшей в сентбяре 2005 года, Уильям Рафтер описал индикатор Moving Slope Rate Of Change (MSROC). Здесь представлен этот индикатор, построенный согласно описанию в первоисточнике.



Вместо того, чтобы использовать для расчета наклона только изменение цены (как, например, в индикаторе Rate Of Change, или ROC), для вычисления MSROC используется наклон линии наименьших квадратов. Это дает более сглаженный результат, чем при использовании регулярного ROC. Таким образом, значительно снижается количество ложных сигналов, по сравнению с ROC. В дополнение к тому, чтобы просто отображать наклон, в этой версии есть цветная зона, которая помогает определять момент пересечения линии нуля. Это дает возможность использовать индикатор для определения направления долгосрочного тренда.



Оригинальный индикатор использует только цену закрытия (как и ROC), но поскольку у нас есть возможность использовать и длинные периоды, то в экспериментальных целях мы можем использовать все обычные типы цены. Это дает нам возможность определить, какая из них оптимальна для использования, в зависимости от рынка и расчетного периода.







Рекомендации