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Moving slope rate of change - индикатор для MetaTrader 5
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В своей статье "The Hunt for Superior Signals – Two Moving
Function Hybrids", вышедшей в сентбяре 2005 года, Уильям Рафтер описал индикатор Moving
Slope Rate Of Change (MSROC). Здесь представлен этот индикатор, построенный согласно описанию в первоисточнике.
Вместо того, чтобы использовать для расчета наклона только изменение цены (как, например, в индикаторе
Rate Of Change, или ROC), для вычисления MSROC используется наклон линии наименьших квадратов. Это дает более сглаженный результат, чем при использовании регулярного ROC. Таким образом, значительно снижается количество ложных сигналов, по сравнению с ROC. В дополнение к тому, чтобы просто отображать наклон, в этой версии есть цветная зона, которая помогает определять момент пересечения линии нуля. Это дает возможность использовать индикатор для определения направления долгосрочного тренда.
Оригинальный индикатор использует только цену закрытия (как и ROC), но поскольку у нас есть возможность использовать и длинные периоды, то в экспериментальных целях мы можем использовать все обычные типы цены. Это дает нам возможность определить, какая из них оптимальна для использования, в зависимости от рынка и расчетного периода.
Рекомендации
- Один способ использования индикатора MSROC — искать его пересечения с линией нуля (для подтверждения изменения направления тренда).
- Второй способ — использовать наклон линии MSROC (в качестве раннего оповещения об ослаблении силы тренда).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19840
Корреляция между двумя символами.Hi/Lo mod
Модифицированный индикатор High/Low.
Расширенная версия индикатора MSROC.Relative Momentum Index
Relative Momentum Index (RMI) — вариация на тему индикатора RSI. RMI, в отличие от RSI, сравнивает цену закрытия предыдущего дня не только с ценой закрытия на день ранее (как RSI), но и на большее количество дней назад.