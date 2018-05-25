CodeBaseSeções
Moving slope rate of change - Extended - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Em seu artigo "The Hunt for Superior Signals – Two Moving Function Hybrids", publicado em setembro de 2005, William Rafter descreveu o indicador Moving Slope Rate Of Change (MSROC). Este indicador é apresentado e construído aqui de acordo com a descrição na fonte original.

Em vez de usar o cálculo da inclinação apenas da alteração no preço (como, por exemplo, no indicador Rate Of Change ou ROC), para calcular o MSROC, usa-se a inclinação da linha de mínimos quadrados. Isso dá um resultado mais suave do que usar o ROC regular. Assim, o número de sinais falsos é significativamente reduzido, se você comparar ao ROC.

Esta é uma versão estendida do indicador, em comparação com a básica. Na versão antiga, há apenas um critério pelo qual é determinada a mudança na tendência, nomeadamente o nível zero fixo. A nova versão possui níveis flutuantes (dinâmicos). A principal vantagem dos níveis flutuantes em comparação com um nível zero fixo está na maior sensibilidade e na possibilidade de detecção antecipada de alterações na tendência (com muito menos ruído do que quando se usa o MSROC clássico). Como resultado, o novo indicador filtra muitos sinais falsos. 


Recomendações

  • O indicador é usado para determinar a interseção do MSROC com um nível flutuante. Isso confirma a mudança na direção da tendência.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/19842

