Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Moving slope rate of change - Extended - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1323
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Em seu artigo "The Hunt for Superior Signals – Two Moving Function Hybrids", publicado em setembro de 2005, William Rafter descreveu o indicador Moving Slope Rate Of Change (MSROC). Este indicador é apresentado e construído aqui de acordo com a descrição na fonte original.
Em vez de usar o cálculo da inclinação apenas da alteração no preço (como, por exemplo, no indicador Rate Of Change ou ROC), para calcular o MSROC, usa-se a inclinação da linha de mínimos quadrados. Isso dá um resultado mais suave do que usar o ROC regular. Assim, o número de sinais falsos é significativamente reduzido, se você comparar ao ROC.
Esta é uma versão estendida do indicador, em comparação com a básica. Na versão antiga, há apenas um critério pelo qual é determinada a mudança na tendência, nomeadamente o nível zero fixo. A nova versão possui níveis flutuantes (dinâmicos). A principal vantagem dos níveis flutuantes em comparação com um nível zero fixo está na maior sensibilidade e na possibilidade de detecção antecipada de alterações na tendência (com muito menos ruído do que quando se usa o MSROC clássico). Como resultado, o novo indicador filtra muitos sinais falsos.
Recomendações
- O indicador é usado para determinar a interseção do MSROC com um nível flutuante. Isso confirma a mudança na direção da tendência.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/19842
Inclinação média da taxa de alteração.RSI no gráfico de preços
RSI padrão no gráfico de preços.
O indicador ZScore mostra o desvio relativo do preço em relação ao seu valor médio.Vertical Horizontal Filter
O Vertical Horizontal Filter ("VHF") determina se os preços estão na fase de tendência ou na fase de correção. O VHF foi apresentado pela primeira vez por Adam White num artigo publicado na edição de agosto de 1991 da revista Futures Magazine.