無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
移動勾配変化率 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1228
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ウィリアム・ラフター（William Rafter）氏は、2005年9月に発表された "The Hunt for Superior Signals – Two Moving Function Hybrids" (優れたシグナルの探索 - 2つの移動機能ハイブリッド）で、移動勾配変化率を説明しました。これは最初に説明したMSROC（Moving Slope Rate Of Change、移動勾配変化率）です。
勾配を計算するために価格の変化だけを使用する代わりに（Rate of Changeまたは "ROC"のように）、MSROCは最小自乗線の勾配を使用して計算します。これは、通常のROCよりもはるかに滑らかな結果をもたらし、誤ったシグナルの数は、ROC自体に比べて大幅に減少します。勾配を表示するだけでなく、このバージョンでは、長期的なトレンド方向の特定にも使用できるようにゼロレベルが交差する瞬間を特定するのに役立つ色の付いた領域があります。
オリジナルは終値だけを使用しています（ROCでも同じ）が、このバージョンでは実験的に（長い期間も使用する機会があるので）、通常の価格を使用して、複数の市場と計算期間で、どれが最高のパフォーマンスを発揮しているのか確認することができます。
推奨事項
- 使用法の1つは、（トレンド方向の変更の確認として）MSROCがゼロ値を横切るときです。
- もう1つは、（トレンド疲労の早期警告として）MSROCの勾配を使用することです。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/19840
価格チャートのRSI
価格チャートの標準RSIです。VAMAベースのアリゲーター
VAMA指標に基づいたアリゲーターです。
移動勾配変化率 - 拡張版
MSROC指標の拡張版です。ZScore
ZScore指標は、平均値からの相対価格偏差を示します。