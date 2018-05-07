ウィリアム・ラフター（William Rafter）氏は、2005年9月に発表された "The Hunt for Superior Signals – Two Moving Function Hybrids" (優れたシグナルの探索 - 2つの移動機能ハイブリッド）で、移動勾配変化率を説明しました。これは最初に説明したMSROC（Moving Slope Rate Of Change、移動勾配変化率）です。

勾配を計算するために価格の変化だけを使用する代わりに（Rate of Changeまたは "ROC"のように）、MSROCは最小自乗線の勾配を使用して計算します。これは、通常のROCよりもはるかに滑らかな結果をもたらし、誤ったシグナルの数は、ROC自体に比べて大幅に減少します。勾配を表示するだけでなく、このバージョンでは、長期的なトレンド方向の特定にも使用できるようにゼロレベルが交差する瞬間を特定するのに役立つ色の付いた領域があります。

オリジナルは終値だけを使用しています（ROCでも同じ）が、このバージョンでは実験的に（長い期間も使用する機会があるので）、通常の価格を使用して、複数の市場と計算期間で、どれが最高のパフォーマンスを発揮しているのか確認することができます。





推奨事項