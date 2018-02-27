在 William Rafter 的文章 "寻找卓越信号 – 两个移动功能的混合" ( 2005年9月), 他描述了移动斜率变化率（ Moving Slope Rate Of Change，MSROC ）。这是最初所描述的 MSROC。

它不是使用价格的变化来计算斜率 (因为 Rate Of Change 或者 "ROC"), 而是使用了最小二乘法直线来计算 MSROC. 这与通常的 ROC 相比可以生成平滑得多的结果，与 ROC 本身相比错误信号减少了很多。除了显示斜率，在这个版本中有一个彩色区域，它可以帮助指出零级交叉的时刻，以便能够使用它来确定长期趋势方向。

原来是使用收盘价（因为它也是在ROC），但为了试验（因为我们也有机会使用更长的时间）在我们的版本中，我们可以使用所有通常的价格，以便能够检查哪一个是执行最好的一些市场和一些计算周期长度。





