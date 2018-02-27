请观看如何免费下载自动交易
在 William Rafter 的文章 "寻找卓越信号 – 两个移动功能的混合" ( 2005年9月), 他描述了移动斜率变化率（ Moving Slope Rate Of Change，MSROC ）。这是最初所描述的 MSROC。
它不是使用价格的变化来计算斜率 (因为 Rate Of Change 或者 "ROC"), 而是使用了最小二乘法直线来计算 MSROC. 这与通常的 ROC 相比可以生成平滑得多的结果，与 ROC 本身相比错误信号减少了很多。除了显示斜率，在这个版本中有一个彩色区域，它可以帮助指出零级交叉的时刻，以便能够使用它来确定长期趋势方向。
原来是使用收盘价（因为它也是在ROC），但为了试验（因为我们也有机会使用更长的时间）在我们的版本中，我们可以使用所有通常的价格，以便能够检查哪一个是执行最好的一些市场和一些计算周期长度。
推荐
- 一种用法是，当 MSROC 与零线交叉 (作为趋势改变的确认).
- 另一种用法是使用 MSROC 的斜率(作为趋势结束的早期警告)。
Correlation
两个交易品种的相互关联。Hi/lo mod
最高价/最低价指标修改版。
移动平均斜率的改变 - 扩展版
MSROC 指标的扩展版。垂直水平过滤器
垂直水平过滤器 ("VHF") 判断价格是在有趋势阶段还是在盘整阶段。VHF 最初是由 Adam White 提出的，位于1991年8月的期货杂志中。