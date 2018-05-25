Em seu artigo "The Hunt for Superior Signals – Two Moving Function Hybrids", publicado em setembro de 2005, William Rafter descreveu o indicador Moving Slope Rate Of Change (MSROC). Este indicador é apresentado e construído aqui de acordo com a descrição na fonte original.



Em vez de usar o cálculo da inclinação apenas da alteração no preço (como, por exemplo, no indicador Rate Of Change ou ROC), para calcular o MSROC, usa-se a inclinação da linha de mínimos quadrados. Isso dá um resultado mais suave do que usar o ROC regular. Assim, o número de sinais falsos é significativamente reduzido, se você comparar ao ROC. Além de simplesmente exibir a inclinação, esta versão possui uma zona de cores que ajuda a determinar quando a linha zero é cruzada. Isso torna possível usar o indicador para determinar a direção da tendência de longo prazo.



O indicador original usa apenas o preço de fechamento (como o ROC), mas, como temos a oportunidade de usar períodos longos, para fins experimentais, podemos usar todos os tipos usuais de preços. Isso nos permite determinar qual deles é ideal para uso, dependendo do mercado e do período de liquidação.







Recomendações