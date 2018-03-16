代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

价格图表上的 RSI - MetaTrader 5脚本

Scriptor | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1587
等级:
(16)
已发布:
RSI_OnChart.mq5 (12.56 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

这个指标在价格图表上显示标准 RSI，它的超买/超卖水平和相对超买/超卖水平的移动平均线。

这个指标有8个可以配置的参数:

  • Period RSI - RSI 计算周期数;
  • Applied price RSI - RSI 计算价格;
  • Level of overbought - RSI 超买水平;
  • Level of oversold - RSI 超卖水平;
  • Coefficient of ATR - RSI 相对大小系数;
  • Period MA - 移动平均周期数;
  • Calculation method MA - 移动平均计算方法;
  • Applied price MA - 移动平均计算价格.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19838

基于 VAMA 的鳄鱼指标 基于 VAMA 的鳄鱼指标

基于 VAMA 指标的鳄鱼指标.

Diff_TF_MA - 两个时段的移动平均 Diff_TF_MA - 两个时段的移动平均

这个指标显示了来自两个时段的简单移动平均。

ZScore ZScore

ZScore 指标显示了价格相对其平均值的偏差。

AccurateTimer AccurateTimer

提高了标准计时器的精确度。