这个指标在价格图表上显示标准 RSI，它的超买/超卖水平和相对超买/超卖水平的移动平均线。
这个指标有8个可以配置的参数:
- Period RSI - RSI 计算周期数;
- Applied price RSI - RSI 计算价格;
- Level of overbought - RSI 超买水平;
- Level of oversold - RSI 超卖水平;
- Coefficient of ATR - RSI 相对大小系数;
- Period MA - 移动平均周期数;
- Calculation method MA - 移动平均计算方法;
- Applied price MA - 移动平均计算价格.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19838
