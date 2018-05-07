無料でロボットをダウンロードする方法を見る
この指標は価格チャートに標準RSI、買われ過ぎ/売られ過ぎレベル、移動平均指標線を表示します。買われ過ぎ/売られ過ぎレベルはこれに相対して描画されます。
指標には設定可能なパラメータが8つあります。
- Period RSI - RSI計算期間
- Applied price RSI - RSI計算価格
- Level of overbought - RSI買われ過ぎレベル
- Level of oversold - RSI売られ過ぎレベル
- Coefficient of ATR - RSI相対サイズ係数
- Period MA - 移動平均期間
- Calculation method MA - 移動平均計算手法
- Applied price MA - 移動平均計算価格
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19838
