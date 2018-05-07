コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

価格チャートのRSI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1228
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標は価格チャートに標準RSI、買われ過ぎ/売られ過ぎレベル、移動平均指標線を表示します。買われ過ぎ/売られ過ぎレベルはこれに相対して描画されます。

指標には設定可能なパラメータが8つあります。

  • Period RSI - RSI計算期間
  • Applied price RSI - RSI計算価格
  • Level of overbought - RSI買われ過ぎレベル
  • Level of oversold - RSI売られ過ぎレベル
  • Coefficient of ATR - RSI相対サイズ係数
  • Period MA - 移動平均期間
  • Calculation method MA - 移動平均計算手法
  • Applied price MA - 移動平均計算価格

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19838

VAMAベースのアリゲーター VAMAベースのアリゲーター

VAMA指標に基づいたアリゲーターです。

Diff_TF_MA - 2つの時間枠での移動平均 Diff_TF_MA - 2つの時間枠での移動平均

この指標は2つの時間枠からの単純移動平均を表示します。

移動勾配変化率 移動勾配変化率

移動勾配変化率です。

移動勾配変化率 - 拡張版 移動勾配変化率 - 拡張版

MSROC指標の拡張版です。