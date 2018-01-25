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RSI на графике цены - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор выводит на график цены стандартный RSI, его уровни перекупленности/перепроданности и линию индикатора Moving Average, относительно которой строятся уровни перекупленности/перепроданности.
Имеет восемь настраиваемых параметров:
- Period RSI - период расчета RSI;
- Applied price RSI - цена расчета RSI;
- Level of overbought - уровень перекупленности RSI;
- Level of oversold - уровень перепроданности RSI;
- Coefficient of ATR - коэффициент относительного размера RSI;
- Period MA - период скользящей средней;
- Calculation method MA - метод расчета скользящей средней;
- Applied price MA - цена расчета скользящей средней.
VAMA
Простая MA на объемах.Канал Келтнера в виде облака
Индикатор рисует канал Келтнера в виде облака.
Аллигатор на VAMA
Аллигатор на индикаторе VAMA.Diff_TF_MA - скользящая средняя на два таймфрейма
Индикатор отображает Simple Moving Average с двух таймфреймов.