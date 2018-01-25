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Индикаторы

RSI на графике цены - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2651
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(17)
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Индикатор выводит на график цены стандартный RSI, его уровни перекупленности/перепроданности и линию индикатора Moving Average, относительно которой строятся уровни перекупленности/перепроданности.

Имеет восемь настраиваемых параметров:

  • Period RSI - период расчета RSI;
  • Applied price RSI - цена расчета RSI;
  • Level of overbought - уровень перекупленности RSI;
  • Level of oversold - уровень перепроданности RSI;
  • Coefficient of ATR - коэффициент относительного размера RSI;
  • Period MA - период скользящей средней;
  • Calculation method MA - метод расчета скользящей средней;
  • Applied price MA - цена расчета скользящей средней.

VAMA VAMA

Простая MA на объемах.

Канал Келтнера в виде облака Канал Келтнера в виде облака

Индикатор рисует канал Келтнера в виде облака.

Аллигатор на VAMA Аллигатор на VAMA

Аллигатор на индикаторе VAMA.

Diff_TF_MA - скользящая средняя на два таймфрейма Diff_TF_MA - скользящая средняя на два таймфрейма

Индикатор отображает Simple Moving Average с двух таймфреймов.