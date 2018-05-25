CodeBaseSeções
RSI no gráfico de preços - indicador para MetaTrader 5

O indicador exibe, no gráfico de preços, o RSI padrão, seus níveis de sobrecompra/sobrevenda e a linha do indicador Moving Average na qual são criados os níveis de sobrecompra/sobrevenda.

Tem oito parâmetros configuráveis:

  • Period RSI - período de cálculo do RSI;
  • Applied price RSI - preço de cálculo do RSI;
  • Level of overbought - nível de sobrecompra do RSI;
  • Level of oversold - nível de sobrevenda do RSI;
  • Coefficient of ATR - coeficiente do tamanho relativo do RSI;
  • Period MA - período da média móvel;
  • Calculation method MA - método de cálculo da média móvel;
  • Applied price MA - preço de cálculo da média móvel.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19838

