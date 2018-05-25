Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
RSI no gráfico de preços - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2248
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador exibe, no gráfico de preços, o RSI padrão, seus níveis de sobrecompra/sobrevenda e a linha do indicador Moving Average na qual são criados os níveis de sobrecompra/sobrevenda.
Tem oito parâmetros configuráveis:
- Period RSI - período de cálculo do RSI;
- Applied price RSI - preço de cálculo do RSI;
- Level of overbought - nível de sobrecompra do RSI;
- Level of oversold - nível de sobrevenda do RSI;
- Coefficient of ATR - coeficiente do tamanho relativo do RSI;
- Period MA - período da média móvel;
- Calculation method MA - método de cálculo da média móvel;
- Applied price MA - preço de cálculo da média móvel.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19838
Ulcer Index
O índice Ulcer Index foi obtido a partir do indicador de risco de ações, descrito por Peter G. Martin no livro de 1987 "The Investors Guide to Fidelity Funds".Momentum multissímbolo
O indicador mostra o incremento de preço de oito símbolo numa janela.
Moving slope rate of change
Inclinação média da taxa de alteração.Moving slope rate of change - Extended
Versão estendida do indicador MSROC.