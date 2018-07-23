CodeBaseSeções
VAMA - indicador para MetaTrader 5

O indicador desenha uma Média Móvel Simples, que é construída levando em consideração os volumes de ticks de cada barra.

Ele tem dois parâmetros:

  • Period VAMA - Período de cálculo da SMA;
  • Applied price - Cálculo de preço da SMA.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19836

