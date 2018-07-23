Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
VAMA - indicador para MetaTrader 5
O indicador desenha uma Média Móvel Simples, que é construída levando em consideração os volumes de ticks de cada barra.
Ele tem dois parâmetros:
- Period VAMA - Período de cálculo da SMA;
- Applied price - Cálculo de preço da SMA.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19836
Diff_TF_MA - Médias Móveis para dois períodos gráficos
O indicador mostra Médias Móveis Simples de dois períodos gráficos.Correlação
Correlação de dois símbolos.
Alligator basedo em VAMA
Um Alligator baseado no indicador VAMA.Fast iBarShift and Bars for MT5
Funções completas e rápidas semelhantes às funções Bars e iBarShift do MQL4.