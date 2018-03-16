無料でロボットをダウンロードする方法を見る
この指標はは各バーのティックボリュームを考慮して作成された単純移動平均を描画します。
パラメータは2つです。
- Period VAMA - SMA計算期間
- Applied price - SMA計算価格
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19836
