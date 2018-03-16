コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

VAMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標はは各バーのティックボリュームを考慮して作成された単純移動平均を描画します。

パラメータは2つです。

  • Period VAMA - SMA計算期間
  • Applied price - SMA計算価格

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19836

