请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
这个指标根据每个柱的分时交易量来绘制简单移动平均。
它有两个参数：
- Period VAMA - SMA 计算周期数;
- Applied price - SMA 计算的价格类型.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19836
显示日开盘价的指标
本指标绘制日开盘价，他工作于直到H1的各个时段。PowerSystem
代码实现Alexander Elder的动力系统指标，它将展示价格趋势，以及趋势反转。
IEEE 浮点解码器
显示浮点数（例如 float, double 类型）中存储的真实数值，精度可以高到很多位小数。这有助于为其他 MQL 程序调试浮点数的真实数值。均势指标
均势指标是由 Igor Livshin 提出的，它尝试通过评估买家与卖家推动价格到极值水平能力来衡量他们的强弱, Livshin 在2001年8月发行的《股票与商品》杂志上公布了这个指标。这个版本的指标计算的 BOP 就和发表的文章中描述的完全一样，