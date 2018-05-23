代码库部分
VAMA - MetaTrader 5脚本

918
(9)
VAMA.mq5 (13.74 KB) 预览
这个指标根据每个柱的分时交易量来绘制简单移动平均。

它有两个参数：

  • Period VAMA - SMA 计算周期数;
  • Applied price - SMA 计算的价格类型.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19836

