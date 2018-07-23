CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Diff_TF_MA - Médias Móveis para dois períodos gráficos - indicador para MetaTrader 5

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1137
Avaliação:
(12)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador mostra um gráfico em duas médias simples que se deslocam a partir de dois intervalos de tempo: uma atual e a outra especificada nos parâmetros de entrada.

Ele tem dois parâmetros:

  • Period MA - Período da Média Móvel;
  • Timeframe MA - O período do gráfico da segunda Média Móvel.

Fig.1 O gráfico H1, a MA de período gráfico H4


Fig.2 O gráfico M30, a MA de período gráfico H4


Fig.3 O gráfico M15, a MA de período gráfico H4

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19835

Correlação Correlação

Correlação de dois símbolos.

Canal de Keltner na forma de nuvem Canal de Keltner na forma de nuvem

O indicador desenha o canal de Keltner na forma de uma nuvem.

VAMA VAMA

Uma Média Móvel simples de volumes.

Alligator basedo em VAMA Alligator basedo em VAMA

Um Alligator baseado no indicador VAMA.