Diff_TF_MA - Médias Móveis para dois períodos gráficos
- 1137
-
O indicador mostra um gráfico em duas médias simples que se deslocam a partir de dois intervalos de tempo: uma atual e a outra especificada nos parâmetros de entrada.
Ele tem dois parâmetros:
- Period MA - Período da Média Móvel;
- Timeframe MA - O período do gráfico da segunda Média Móvel.
Fig.1 O gráfico H1, a MA de período gráfico H4
Fig.2 O gráfico M30, a MA de período gráfico H4
Fig.3 O gráfico M15, a MA de período gráfico H4
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19835
