指標は、1つのチャート上で、現在の時間枠と入力パラメータで指定された時間枠の2つの時間枠からの単純移動平均を表示します。

パラメータは2つです。

Period MA - 移動平均期間

- 移動平均期間 Timeframe MA - 2番目の移動平均の時間枠

図1 H1チャート、MA時間枠H4





図2 M30チャート、MA時間枠H4





図3 M15チャート、MA時間枠H4