ポケットに対して
インディケータ

Diff_TF_MA - 2つの時間枠での移動平均 - MetaTrader 5のためのインディケータ

指標は、1つのチャート上で、現在の時間枠と入力パラメータで指定された時間枠の2つの時間枠からの単純移動平均を表示します。

パラメータは2つです。

  • Period MA - 移動平均期間
  • Timeframe MA - 2番目の移動平均の時間枠

図1　H1チャート、MA時間枠H4


図2　M30チャート、MA時間枠H4


図3　M15チャート、MA時間枠H4

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19835

