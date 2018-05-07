無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Diff_TF_MA - 2つの時間枠での移動平均 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 701
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
指標は、1つのチャート上で、現在の時間枠と入力パラメータで指定された時間枠の2つの時間枠からの単純移動平均を表示します。
パラメータは2つです。
- Period MA - 移動平均期間
- Timeframe MA - 2番目の移動平均の時間枠
図1 H1チャート、MA時間枠H4
図2 M30チャート、MA時間枠H4
図3 M15チャート、MA時間枠H4
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19835
相関
2つの銘柄の相関雲形ケルトナーチャンネル
この指標はケルトナーチャンネルを雲の形で描きます。
VAMAベースのアリゲーター
VAMA指標に基づいたアリゲーターです。価格チャートのRSI
価格チャートの標準RSIです。