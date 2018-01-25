Индикатор отображает две простые скользящие средние на одном графике одновременно с двух таймфреймов: с текущего и заданного в настройках.

Имеет два настраиваемых параметра:

Period MA - период скользящей средней;

- период скользящей средней; Timeframe MA - таймфрейм, с которого будет отображена вторая скользящая.

Рис.1 График H1, таймфрейм MA H4





Рис.2 График M30, таймфрейм MA H4





Рис.3 График M15, таймфрейм MA H4