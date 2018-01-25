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Diff_TF_MA - скользящая средняя на два таймфрейма - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает две простые скользящие средние на одном графике одновременно с двух таймфреймов: с текущего и заданного в настройках.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period MA - период скользящей средней;
- Timeframe MA - таймфрейм, с которого будет отображена вторая скользящая.
Рис.1 График H1, таймфрейм MA H4
Рис.2 График M30, таймфрейм MA H4
Рис.3 График M15, таймфрейм MA H4
Аллигатор на VAMA
Аллигатор на индикаторе VAMA.RSI на графике цены
Стандартный RSI на графике цены.