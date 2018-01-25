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Индикаторы

Diff_TF_MA - скользящая средняя на два таймфрейма - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1916
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Индикатор отображает две простые скользящие средние на одном графике одновременно с двух таймфреймов: с текущего и заданного в настройках.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period MA - период скользящей средней;
  • Timeframe MA - таймфрейм, с которого будет отображена вторая скользящая.

Рис.1 График H1, таймфрейм MA H4


Рис.2 График M30, таймфрейм MA H4


Рис.3 График M15, таймфрейм MA H4

Аллигатор на VAMA Аллигатор на VAMA

Аллигатор на индикаторе VAMA.

RSI на графике цены RSI на графике цены

Стандартный RSI на графике цены.

ZScore ZScore

Индикатор ZScore показывает относительное отклонение цены от ее среднего значения.

Hi/Lo mod Hi/Lo mod

Модифицированный индикатор High/Low.