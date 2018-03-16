这个指标在一个图表上显示了两个来自不同时段的简单移动平均: 一个是当前时段，另一个是在输入参数中指定的。

它有两个参数：

Period MA - 移动平均周期数;

- 移动平均周期数; Timeframe MA - 第二个移动平均的时段.

图1 H1 图表, MA 时段是 H4





图2 M30 图表, MA 时段是 H4





图3 M15 图表, MA 时段是 H4