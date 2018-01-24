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Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Канал Келтнера в виде облака - индикатор для MetaTrader 5
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Позволяет задать любые цену и метод расчета для центральной линии. Линии канала рассчитываются по ATR.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- Number of the periods to smooth the center line - период расчета центральной линии;
- Number of periods to smooth deviation - период расчета линий канала;
- Factor which is used to apply the deviation - размер облака;
- The center line applied price - цена расчета центральной линии;
- The center line smoothing method - метод сглаживания центральной линии.
Модифицированный канал Келтнера
Канал Келтнера с изменяемыми параметрами расчета.Fractals at Close prices EA
Советник по индикатору "Fractals at Close prices".
VAMA
Простая MA на объемах.RSI на графике цены
Стандартный RSI на графике цены.