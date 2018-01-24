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Индикаторы

Канал Келтнера в виде облака - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2075
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Позволяет задать любые цену и метод расчета для центральной линии. Линии канала рассчитываются по ATR.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • Number of the periods to smooth the center line - период расчета центральной линии;
  • Number of periods to smooth deviation - период расчета линий канала;
  • Factor which is used to apply the deviation - размер облака;
  • The center line applied price - цена расчета центральной линии;
  • The center line smoothing method - метод сглаживания центральной линии.

Модифицированный канал Келтнера Модифицированный канал Келтнера

Канал Келтнера с изменяемыми параметрами расчета.

Fractals at Close prices EA Fractals at Close prices EA

Советник по индикатору "Fractals at Close prices".

VAMA VAMA

Простая MA на объемах.

RSI на графике цены RSI на графике цены

Стандартный RSI на графике цены.