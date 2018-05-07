コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

雲形ケルトナーチャンネル - MetaTrader 5のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
864
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

中央線の価格と計算方法の設定が可能で、チャネルラインは、ATRに基づいて計算されます。

入力パラメータは5つあります。

  • Number of the periods to smooth the center line - 中央線の計算期間
  • Number of periods to smooth deviation - チャネル線の計算期間
  • Factor which is used to apply the deviation - 雲のサイズ
  • The center line applied price - 中央線の計算に使用される価格
  • The center line smoothing method - 平滑法

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19831

終値でのフラクタルEA 終値でのフラクタルEA

「終値でのフラクタル」指標に基づいたエキスパートアドバイザーです。

ケルトナーチャネル修正版 ケルトナーチャネル修正版

カスタマイズ可能な計算パラメータを備えたケルトナーチャネルです。

相関 相関

2つの銘柄の相関

Diff_TF_MA - 2つの時間枠での移動平均 Diff_TF_MA - 2つの時間枠での移動平均

この指標は2つの時間枠からの単純移動平均を表示します。