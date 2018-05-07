無料でロボットをダウンロードする方法を見る
中央線の価格と計算方法の設定が可能で、チャネルラインは、ATRに基づいて計算されます。
入力パラメータは5つあります。
- Number of the periods to smooth the center line - 中央線の計算期間
- Number of periods to smooth deviation - チャネル線の計算期間
- Factor which is used to apply the deviation - 雲のサイズ
- The center line applied price - 中央線の計算に使用される価格
- The center line smoothing method - 平滑法
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19831
